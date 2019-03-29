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Karapınar'da dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali kurulacak...Santralin kurulacağı alan havadan görüntülendiKarapınar Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Yaka: "Karapınar enerjide Türkiye'nin bir enerji üssü olma yolunda hızla, emin adımlarla ilerliyor"KONYA - Konya'nın Karapınar İlçe Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Yaka, Karapınar'da dünyanın en büyük güneş enerjisi santralinin kurulacağını, bin megavatlık güneş enerji santralinin çalışmaları olduğunu söyledi. Karapınar ilçesinde dünyanın en büyük enerji santralinin kurulacağını söyleyen Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, "Şu anda Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinde bulunuyoruz. Bu alan 27 milyon metrekaredir. Bu alanda dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali kurulacak. Bin megavatlık güneş enerji santralinin çalışmaları var. Böylelikle inşallah tarım ve hayvancılıkta söz sahibi olan ilçemiz, bundan sonra da enerjide Türkiye'nin bir enerji üssü olma yolunda hızla, emin adımlarla ilerliyor. Artık yatırımcıların bir cazibe merkezi haline gelecek. Aynı zamanda diğer şekilde lisanslı olarak üretime başlayacak olan 3 tane firmanın 20 megavatlık ilk yatırımlarının zemin etüdü de yapıldı. Bunlarla 250 dekarlık yine YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) bölgesi olan bu alanda, çalışmalar bu yıl içinde başlayacak inşallah. Artık bundan sonra Karapınar'ımız tarım ve hayvancılığın yanında Türkiye'nin bir enerji üssü olma yolunda hızla devam edecek" ifadelerini kullandı."Türkiye'nin bir enerji merkezi bir cazibe merkezi olmaya hazırlanıyoruz"İlçe hakkında bilgi veren Mehmet Yaka, "Karapınar ilçemiz 2 bin 674 kilometrekare alanda kurulu yaklaşık olarak 49 bin 800 nüfusa sahip olan bir ilçe. Kültürel değerlerinin yanında tarihi değerler olarak da bir Osmanlı şehridir. Bu şirin şehrimizde ana temel kaynağımız tarım, hayvancılık ve enerji olacaktır. Tarımda Türkiye'de söz sahibiyiz. Çok geniş alanlarda tarım arazilerinde sulu tarım yapılarak bir çok ürün dalında bu ilçede üretim yapılıyor. Aynı zamanda 380 bin baş hayvana sahibiz. Geniş tarım arazilerimiz var, her türlü mısır üretimi, hububat, yonca her türlü üründe üretim yapılıyor. Kültürel değerinin yanında tarihi değerimizi korumak ve ekonomimizi tarım ve hayvancılığımızı geliştirmek ve bunun yanında inşallah son yıllardaki güneş enerjisi yatırımıyla birlikte artık Türkiye'nin bir enerji merkezi, bir cazibe merkezi olmaya hazırlanıyoruz. Enerji yatırımıyla birlikte artım yeni yatırımcı şirketlerimizin bir cazibe merkezi olacak ilçemiz" dedi."İlçemizi inşallah geleceğe hazırlamak istiyoruz"Karapınar'ın aynı zamanda yeryüzü şekilleri bakımından, tabiat güzelliği bakımından da ender bir ilçe olduğunu söyleyen Başkan Yaka, "Kraterleriyle, dünyanın nazar boncuğu olarak nitelendirilen Meke Krater Gölü ilçemizde bulunmakta. Yine krater gölü olan Acıgöl ve bazı obruk göllerimiz var. İşte bu tabiat güzellikleriyle beraber ilçemizi tarımda, hayvancılıkta, enerji ve turizmle geleceğinin 50 yılına 100 yılına hazırlamak istiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un önderliğinde, onun vizyonuyla birlikte inşallah bizler de belediye olarak, belediye başkanı olarak ilçemizin geleceğinde 50 yılın hesabını yapıyoruz. Bu tür ekonomik gelişmişliğinin yanında belediyecilik olarak da altyapı imar ve yol çalışmalarıyla beraber artık modern bir Karapınar oluşturmak istiyoruz. Çünkü ilçemizin gelecekte büyük göç alacağını, ekonomik gelişmişliğinden dolayı tarımdaki hayvancılıktaki gelişmelerden ve enerjideki gelişmeleriyle birlikte göç alacağını tahmin ediyoruz. İşte biz de insanlarımıza rahat huzurlu bir yaşam sağlayabilmek için toplu konut çalışmalarımız, sosyal konut çalışmalarımız, kentsel dönüşüm projeleriyle ilçemizi inşallah geleceğe hazırlamak istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımıza yeni dönemde de emin adımlarla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.