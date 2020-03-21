Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Karapınar'da eczanede Kovid-19'a karşı şerit önlemi - Haberler

Karapınar'da eczanede Kovid-19'a karşı şerit önlemi

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir eczacı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı müşterilerle arasına bir metre mesafede emniyet şeridi koyarak önlem aldı.

21.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:00
Karapınar'da eczanede Kovid-19'a karşı şerit önlemi
Konya 'nın Karapınar ilçesinde bir eczacı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı müşterilerle arasına bir metre mesafede emniyet şeridi koyarak önlem aldı.
Eczacı Sevilay Bozu, hem kendi sağlığı için hem de başkalarının sağlığı için bu uygulamayı başlattığını belirterek, "Çok olumlu tepkiler aldık. Kovid-19 ile hep birlikte mücadele ediyoruz.Yapılan uyarıları dikkate alalım." dedi.
Uygulama müşteriler tarafından da memnuniyetle karşılandı.
Müşterilerden Yüksel Güner, 1 haftadır dışarı çıkmadığını ve uyarıları dikkate aldığını vurgulayarak, "Eczaneye mecburen geldim. Bu uygulama çok güzel olmuş." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler : Karapınar, Konya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak Haberler
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Haberler
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Bakan Selçuk’a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? Haberler
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
’Neden evden çıktınız?’ sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti Haberler
"Neden evden çıktınız?" sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti
’Bu adam altına kaçırıyor’ ifadesi boşanma sebebi sayıldı Haberler
'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesi boşanma sebebi sayıldı
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı Haberler
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
’Evde kalın’ çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi Haberler
"Evde kalın" çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı Haberler
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı

Son Dakika Güncel Haberleri

Kazıda bulduğu lahiti sosyal medyadan satmak isterken yakalandı - Haber Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri durduruldu - Haber ADANA Nehre düşen engelli kadın kayıkla kurtarıldı - Haber İZMİT Park ve meydanlardaki banklar şeritlerle kapatıldı - Haber Nehirde kaybolan uzman çavuşu arama çalışmalarında 5'inci gün - Haber Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak - Haber Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti - Haberler Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor - Ekonomi
Loading