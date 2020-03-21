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Karapınar'da eczanede Kovid-19'a karşı şerit önlemi

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir eczacı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı müşterilerle arasına bir metre mesafede emniyet şeridi koyarak önlem aldı.

21.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:58
Konya 'nın Karapınar ilçesinde bir eczacı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı müşterilerle arasına bir metre mesafede emniyet şeridi koyarak önlem aldı.
Eczacı Sevilay Bozu, hem kendi sağlığı için hem de başkalarının sağlığı için bu uygulamayı başlattığını belirterek, "Çok olumlu tepkiler aldık. Kovid-19 ile hep birlikte mücadele ediyoruz.Yapılan uyarıları dikkate alalım." dedi.
Uygulama müşteriler tarafından da memnuniyetle karşılandı.
Müşterilerden Yüksel Güner, 1 haftadır dışarı çıkmadığını ve uyarıları dikkate aldığını vurgulayarak, "Eczaneye mecburen geldim. Bu uygulama çok güzel olmuş." diye konuştu. Karapınar’da eczanede Kovid-19’a karşı şerit önlemi

Kaynak: AA

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Karapınar'da eczanede Kovid-19'a karşı şerit önlemi
Etiketler : Karapınar, Konya, Sağlık

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