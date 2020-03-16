Karapınar'da ev yangını
Karapınar'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
16.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:24
Karapınar 'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Zafer Mahallesi Evran Sokak'ta Suriyeli bir ailenini kaldığı evde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Aile, evde oturdukları sırada odanın dumanla kaplı olduğunu örünce kendilerini dışarı attı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangının çatı içerisinde bulunan kamışlara sıçraması nedeniyle eşyalar dışarı çıkartıldı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Suriyeli aile Karapınar'da bulunan akrabalarının yanına sığındı.
Zafer Mahallesi Evran Sokak'ta Suriyeli bir ailenini kaldığı evde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Aile, evde oturdukları sırada odanın dumanla kaplı olduğunu örünce kendilerini dışarı attı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangının çatı içerisinde bulunan kamışlara sıçraması nedeniyle eşyalar dışarı çıkartıldı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Suriyeli aile Karapınar'da bulunan akrabalarının yanına sığındı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Karapınar'da ev yangını
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Güncel
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Güncel
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Güncel
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı