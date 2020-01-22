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Karapınar'da İdlibliler için yardım kampanyası başlatıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Kardeşin ısınır, dünya ısınır. Haydi sen de gönül ver" sloganıyla Karapınar Gençlik Merkezi'nde İdlib'e yardım kampanyası başlatıldı.

22.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 22.01.2020 11:19Karapınar'da İdlibliler için yardım kampanyası başlatıldı
Gençlik ve Bakanlığı tarafından "Kardeşin ısınır, dünya ısınır. Haydi sen de gönül ver" sloganıyla Gençlik Merkezi'nde 'e yardım kampanyası başlatıldı.
Karapınar Gençlik Merkezi, İlçe Müftülüğü, Tügva ve Kihader'in ortaklaşa düzenlediği yardım kampanyasına vatandaşlardan gelen yardımlar artarak devam ediyor.
Düzenlenen kampanya 26 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek, ardından gelen tüm yardımlar tasnif edilip paketlendikten sonra tırlarla İdlib'e gönderilecek.
Karapınar Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Ali Karaku, "İdlib'de şu an da öncelik olarak mont, battaniye, bot, atkı, bere, un ve gıdaya ihtiyaç var. Karapınar halkının her zaman mazlumun ve muhtacın yanında olduğunu bir kez daha görmekten mutluyuz. Kampanya'ya destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Karapınar, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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