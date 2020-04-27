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Karapınar'da iftar ve sahur vaktinde top atışları geleneği sürüyor

Karapınar ilçesinde vatandaşlar yıllardır iftar ve sahur saatleri öncesinde top atışları yapılıyor.

27.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:10
Karapınar'da iftar ve sahur vaktinde top atışları geleneği sürüyor
Karapınar ilçesinde vatandaşlar yıllardır iftar ve sahur saatleri öncesinde top atışları yapılıyor.
İlçenin en yüksek tepesi olan Ali Tepe'den yapılan atışlarla vatandaşlar sahur zamanına uyandırılırken, akşam ise iftar vaktinin geldiği duyuruluyor.

Belediye tarafından organize edilen ve görevlendirilen bir kişi her sahur ve iftar saatinde bu atışları gerçekleştiriyor.

Ramazan ayının gelmesiyle hem iftar hemde sahur vakti Ali Tepe'de görevli kişi barutu demir borunun içine yerleştirerek fitili ateşliyor.

İlçenin en yüksek yeri olan Ali Tepe'deki bu uygulama 10 kilometre mesafeden duyuluyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Karapınar, Güncel, Haber
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