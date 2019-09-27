Karapınar'da İtfaiye Haftası etkinlikleri

Karapınar
TOKİ Yavuz Selim
ilkokulu öğrencileri, Konya Büyükşehir Belediyesi Karapınar İtfaiye
İstasyonu'nu gezdi.
Minik öğrenciler öğretmenleri eşliğinde Büyükşehir Belediyesi Karapınar İtfaiyesini ziyaret ederek itfaiyenin görevleri hakkında bilgi aldı.
İtfaiye yetkilileri tarafından öğrencilere itfaiye binası gezdirildi.
İtfaiye personeli Nuri Delen, ziyaretçilere yangın sırasında yapılması gerekenleri anlattı, yangın durumunda 112'yi aramalarını istedi.
Öğrencilere itfaiye araçları ve ekipmanları tanıtılarak, itfaiyeci kıyafetleri hakkında bilgi verildi.
Küçük öğrenciler İtfaiye Haftası olması nedeniyle itfaiye personeline çiçek verdi.