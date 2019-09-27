Haberler » Güncel » Haber

Karapınar'da İtfaiye Haftası etkinlikleri

Karapınar TOKİ Yavuz Selim ilkokulu öğrencileri, Konya Büyükşehir Belediyesi Karapınar İtfaiye İstasyonu'nu gezdi.

27.09.2019 13:58Karapınar'da İtfaiye Haftası etkinlikleri
Karapınar TOKİ Yavuz Selim ilkokulu öğrencileri, Konya Büyükşehir Belediyesi Karapınar İtfaiye İstasyonu'nu gezdi.

Minik öğrenciler öğretmenleri eşliğinde Büyükşehir Belediyesi Karapınar İtfaiyesini ziyaret ederek itfaiyenin görevleri hakkında bilgi aldı.
İtfaiye yetkilileri tarafından öğrencilere itfaiye binası gezdirildi.
İtfaiye personeli Nuri Delen, ziyaretçilere yangın sırasında yapılması gerekenleri anlattı, yangın durumunda 112'yi aramalarını istedi.

Öğrencilere itfaiye araçları ve ekipmanları tanıtılarak, itfaiyeci kıyafetleri hakkında bilgi verildi.

Küçük öğrenciler İtfaiye Haftası olması nedeniyle itfaiye personeline çiçek verdi.

Karapınar, İtfaiye, Selim, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:11 (YENİDEN)ESENYURT'TA DEPREMDE HASAR GÖREN BİNALARIN SAKİNLERİ KONUŞTU
19:10 Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını, tabancayla vurarak öldürdü
19:10 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Başkan İmamoğlu davet edilmedi' iddialarına tepki
19:10 Pakistan'da sel felaketi: 5 ölü
19:10 Sandıklı'da orman yangını
19:10 Samandağ'da zeytinlik ve defne ağaçlarının bulunduğu alanında yangın
19:10 (Özel) 700 aile doğal gazları kesilince çağ dışı yaşama mahkum oldu