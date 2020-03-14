Karapınar'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
Konya'nın Karapınar ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
14.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:24
Konya 'nın Karapınar ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kesmez Mahallesi'ndeki boş arazide kablo yakıldığını tespit eden jandarma ekipleri araştırma başlattı.
Yanan kabloların elektrik trafosu ve su pompası bağlantı kablosu olduğunu belirleyen ekipler, olayla ilgili Y.E, S.B. ve E.K.'yi yakaladı.
Zanlıların otomobilinde yapılan aramada ise kablo hırsızlığında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Kesmez Mahallesi'ndeki boş arazide kablo yakıldığını tespit eden jandarma ekipleri araştırma başlattı.
Yanan kabloların elektrik trafosu ve su pompası bağlantı kablosu olduğunu belirleyen ekipler, olayla ilgili Y.E, S.B. ve E.K.'yi yakaladı.
Zanlıların otomobilinde yapılan aramada ise kablo hırsızlığında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Kaynak: AA
Manşet
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