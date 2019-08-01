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Karapınar'da kariyer günleri

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, kariyer günleri etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

01.08.2019 12:43 Karapınar'da kariyer günleri
Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, kariyer günleri etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.
Karapınar Aile, Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM) tarafından Belediye Meclis Salonunda düzenlenen etkinlikte, Yaka öğrencilerle sohbet etti.
Öğrencilerle tecrübelerini paylaşan Yaka, onlara hedeflerine ulaşmaları için planlı bir şekilde çalışmaları gerektiğini söyledi.

Karapınar'ın son zamanlarda büyük atılım içerisinde olduğunu kaydeden Yaka şunları kaydetti:
"Hedeflerimize yürürken ailenizin de görüşlerini almalısınız. Bol bol kitap okuyup bu alışkanlığı edinin. İlerleyen zamanlarda kitap okumanın faydalarını göreceksiniz. Hepimizin ortak buluşma noktası insanlarımızın mutluluğu. Bizler hizmet ederek toplumun daha iyiye gitmesi için çalışıyoruz. Sizlerin de iyi bir insan olarak çeşitli makamlarda ülkemize ve ilçemize hizmet edeceğinize inanıyorum."
Programa Yaka'nın yanı sıra, ASEM yöneticisi Dudu Sağlamer, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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Mehmet Yaka, Karapınar, Güncel

Kaynak: AA

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