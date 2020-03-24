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Karapınar'da koronavirüs yasağına uymayan kişiye işlem yapıldı

Karapınar'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan yasağa uymayan 1 işiye işlem yapıldı.

24.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:30
Karapınar'da koronavirüs yasağına uymayan kişiye işlem yapıldı
Karapınar 'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan yasağa uymayan 1 işiye işlem yapıldı.
Denetimlerini sıklaştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 65 yaş üzeri vatandaşların denetimi sırasında işyerini açan bir kişiye 789 lira para cezası uyguladı.
İş yerini açan 70 yaşındaki A.B. adlı vatandaşa, Karapınar'da ilk para cezası uygulandı. Denetimlerde İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbaba, bizzat yer alıyor.

Ceza İlçe Hıfzısıhha Kuruluna muhalefet suçundan kesildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Karapınar, Güncel

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