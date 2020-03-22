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Karapınar'da Kovid-19 mücadelesi

Karapınar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yaşar Bozu, ilçede servis araçları ile ticari taksilerin dezenfekte edildiğini söyledi.

22.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:00
Karapınar'da Kovid-19 mücadelesi
Karapınar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yaşar Bozu, ilçede servis araçları ile ticari taksilerin dezenfekte edildiğini söyledi.
Bozu, hep birlikte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele edeceklerini belirterek, herkesin gayret ettiğini ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştığını kaydetti.
Yaşar Bozu, "Kovid-19'un önlenmesi ve alınan tedbirler kapsamında öğrencilerimizin, halkımızın düzenli olarak kullandıkları servis araçları ile ticari taksilerin dezenfeksiyonu yapıldı. Yolcularımızın güvenli şekilde yolculuk etmelerini sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.
Bozu, başta Belediye Başkanı Mehmet Yaka olmak üzere dezenfeksiyon işlemini gerçekleştiren Belediye Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Özcan ve personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler : Karapınar, Güncel

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