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Karapınar'da Kovid-19 vakası tespit edildi

Karapınar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir kişi Konya'ya sevk edildi.

16.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:44
Karapınar'da Kovid-19 vakası tespit edildi
Karapınar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir kişi Konya 'ya sevk edildi.
Birkaç gün önce öksürük ve baş ağrısı şikayetiyle Karapınar Devlet Hastanesine başvuran bir kişiye Kovid-19 testi yapıldı.
Test sonucunun pozitif çıktığı belirtilen söz konusu kişi, Konya'ya sevk edildi.
Öte yandan hastanın temas ettiği kişilerin de araştırılarak, test yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Karapınar, Konya, Güncel
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