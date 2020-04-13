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Karapınar'da mera ıslahı için tohumluk fide dikimi - KONYA

Karapınar Çölleşme ve Araştırma Merkezi sahasında mera ıslahı için kullanılacak tohumluk fide dikimi gerekleştirildi.

13.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:50
Karapınar Çölleşme ve Araştırma Merkezi sahasında mera ıslahı için kullanılacak tohumluk fide dikimi gerekleştirildi.
Dikilen 40 bin fidenin, daha sonra KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı sorumluluğundaki 8 ilde de mera ıslahı için kullanılacağı bildirildi.
Mera ıslahında farklı formasyon ve tekniklerin araştırılması noktasında Kochia prostrata adı verilen Bozkır otu ilk olarak Karapınar'da yetiştirilecek.
Proje, Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü liderliğinde KOP destekleri ile gerçekleştiriliyor.
Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Mustafa Bağcı, mera ıslahında Farklı Formasyon ve Tekniklerin Araştırılması isimli KOP destekli proje kapsamında tohum elde edilmesi amacıyla 40 bin Kochia prostrata bitkisinin fideden dikimine başladıklarını söyledi.
Bozkır otu bitkisinin tohumluk olarak ilk defa burada yetiştirileceğini kaydeden Bağcı, şöyle konuştu:
"Bitki 100-150 milimetre yağış alan bölgelerde hayatını devam ettirebiliyor. Anavatanı Ortaasaya İran ve Anadolu plan bu bitki kurak ve yarı kurak mera alanlarında hayvanlar için iyi bir yem kaynağıdır. Projedeki amacımız bölgemizin yıllık yağış miktarı 280-320 milimetre olduğunu düşünürsek bu düzensiz ve yetersiz yağış aralığında meralarımızın or verir ve kalitesini yükseltmenin yanında meralarımızın rüzgarla oluşan toprak ve nem kaybını engellemek. Bu amaçla da mera alanlarındaki erozyonun önlenmesi hem de meradaki ot verimi ve kalitesini yükseltmek adına bu çalışmayı başlattık. Bu proje Türkiye'de ilk defa yapılan bir proje olması açısından önemlidir. Proje kapsamında KOP illeri dahilinde 300'er dekarlık alanda mera ıslahını öngörmekteyiz." Karapınar’da mera ıslahı için tohumluk fide dikimi - KONYA

Kaynak: AA

Etiketler: Karapınar, Güncel
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