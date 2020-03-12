Karapınar'da "Namaz Bilinci" konferansı
Karapınar İmam Hatipliler Derneği (KİHADER) tarafından "Namaz Bilinci" konulu konferans düzenlendi.
12.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:56
Karapınar İmam Hatipliler Derneği (KİHADER) tarafından "Namaz Bilinci" konulu konferans düzenlendi.
Yeni belediye düğün salonunda gerçekleştirilen konferansa, konuşmacı olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akpınar katıldı.
Namaz bilincinin tüm vatandaşlarda olması gerektiğini belirten Akpınar, şunları kaydetti:
"Müslüman ülkede yaşıyoruz ama namaz kılan insan sayısı düşündürücüdür. Dünyaya imtihan için geldiğimizi düşünürsek bu imtihandan yüz akı ile çıkmamız gerekir. İşte namaz buna vesile olabilir. Günde 5 defa yapılan namaz çağrısına icabet etmeliyiz. Bu çağrı bizlere yani Müslümanlara yapılıyor. Bir kardeşimizin Kur'an ile buluşması namaz ile tanışması bizleri sevindirir. Toplum olarak huzur için namaza ihtiyacımız var."
KİHADER Başkanı Muhammet Ali Işıklı ise vatandaşları bilinçlendirmek için bu faaliyetlere devam edeceklerini söyledi.
Daha sonra öğrenciler tarafından ilahiler seslendirildi. Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Yeni belediye düğün salonunda gerçekleştirilen konferansa, konuşmacı olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akpınar katıldı.
Namaz bilincinin tüm vatandaşlarda olması gerektiğini belirten Akpınar, şunları kaydetti:
"Müslüman ülkede yaşıyoruz ama namaz kılan insan sayısı düşündürücüdür. Dünyaya imtihan için geldiğimizi düşünürsek bu imtihandan yüz akı ile çıkmamız gerekir. İşte namaz buna vesile olabilir. Günde 5 defa yapılan namaz çağrısına icabet etmeliyiz. Bu çağrı bizlere yani Müslümanlara yapılıyor. Bir kardeşimizin Kur'an ile buluşması namaz ile tanışması bizleri sevindirir. Toplum olarak huzur için namaza ihtiyacımız var."
KİHADER Başkanı Muhammet Ali Işıklı ise vatandaşları bilinçlendirmek için bu faaliyetlere devam edeceklerini söyledi.
Daha sonra öğrenciler tarafından ilahiler seslendirildi. Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Karapınar, Güncel
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