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Karapınar'da öğrencilerden çevre temizliği

Karapınar Aydoğanlar MYO'da öğrenim gören bir grup öğrenci, ilçenin farklı noktalarında çevre temizliği yaptı.

16.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:02Karapınar'da öğrencilerden çevre temizliği
Aydoğanlar MYO'da öğrenim gören bir grup öğrenci, ilçenin farklı noktalarında çevre temizliği yaptı.
AK Parti Gençlik Kolları Üniak Birimi Başkam Mustafa Meşe, çevrenin gelecek için çok önemli bir unsur olduğunu belirtti.
"Eğer çevremizi temiz tutamazsak, bu bizim için ilerde pişman olunacak bir duruma gelir" diyen Meşe, şunları kaydetti:
"Yaşam ve çevre birbirlerine bağlı iki önemli yaşam çerçevesidir. Biz de hiç bir karşılık beklemeden 'temiz çevre temiz toplum' sloganıyla cevre temizliği kervanına katıldık. Karapınarlı değiliz ama Karapınar'ı seviyoruz. Karapınar'da belirlediğimiz yerlerde her hafta sonu çevre temizliği yapmaya başladık. Bize bu konuda yardımcı olan, destek olan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Murat Albayrak ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz."

Karapınar, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

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