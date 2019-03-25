25 Mart 2019, 12:48
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Karapınar'da "Okur Yazar" Buluşması

Karapınar

Yazar Pınar Yazgan, Karapınar ilçesinde mezun olduğu Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda, "Okur Yazar Buluşmaları" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Yazar Pınar Yazgan, Karapınar ilçesinde mezun olduğu Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda, "Okur Yazar Buluşmaları" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Okulun sosyal faaliyetler salonundaki programda Yazgan, bu okuldan mezun olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yazarlığa nasıl başladığını anlatan Yazgan, öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak, "Kendimizi yetiştirmek ve daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsak kitaplar en iyi dosttur. Okumaya küçük yaşlarda başlamalısınız. Göreceksiniz, okumaktan yorulmayacak, aksine zevk alacaksınız." diye konuştu.

Yazgan, daha sonra öğrenciler için kitaplarını imzaladı. Pınar, Karapınar, Güncel
Kaynak: AA