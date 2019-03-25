Karapınar'da "Okur Yazar" Buluşması

Yazar Pınar
Yazgan, Karapınar
ilçesinde mezun olduğu Gazi Mustafa Kemal
İlkokulu'nda, "Okur Yazar Buluşmaları" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.
Okulun sosyal faaliyetler salonundaki programda Yazgan, bu okuldan mezun olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Yazarlığa nasıl başladığını anlatan Yazgan, öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak, "Kendimizi yetiştirmek ve daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsak kitaplar en iyi dosttur. Okumaya küçük yaşlarda başlamalısınız. Göreceksiniz, okumaktan yorulmayacak, aksine zevk alacaksınız." diye konuştu.
Yazgan, daha sonra öğrenciler için kitaplarını imzaladı.
Pınar, Karapınar, Güncel
Kaynak: AA