08.07.2019 14:48
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Karapınar'da orakla ekin biçiliyor

Konya'nın Karapınar ilçesinde engebeli arazilerde hububat hasadı hala orakla yapılıyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde engebeli arazilerde hububat hasadı hala orakla yapılıyor.
Yeşilyurt mahallesinde arazilerinin engebeli ve küçük alanlarda ekili olması biçerdöverlerin girmesine mani oluyor.
Mahalle sakinlerinden Mehmet Çiftçi gazetecilere yaptığı açıklamada, 60 senedir orak ile ekin biçtiğini ifade ederek, "Babamdan gördüğüm şekilde orakla ekin biçiyorum.Teknoloji gelişse de bizim bölgeye biçerdöver girmiyor. Bazen imece usulü ile ekinlerimizi hasat ediyoruz." dedi.
Her yıl 4 dönüm ekin ektiğini belirten Mehmet Çilli, şunları kaydetti:
"Orakla biçip, harmana topluyoruz. Burada harman makinesinde samanı ile denesini ayırıyoruz. Harmanımız bir kaç gün sürüyor. Şikayetçi değiliz. Çünkü başka bir yöntem. Ekmesek olmaz." <a class='keyword' href='/karapinar/' title='Karapınar Haberleri, Karapınar Haberi, Karapınar Haber'><strong>Karapınar</strong></a>'da orakla ekin biçiliyor
Kaynak: AA
Karapınar, Yeşilyurt, Konya, Güncel

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