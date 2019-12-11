Haberler » Güncel » Karapınar'da robotik kodlama ve yazılım atölyesi için protokol imzalandı - Haber

Karapınar'da robotik kodlama ve yazılım atölyesi için protokol imzalandı

Karapınar Belediye Başkanlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında okullarda robotik kodlama ve yazılım atölyesi kurulumu protokolü imzalandı.

11.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:02Karapınar'da robotik kodlama ve yazılım atölyesi için protokol imzalandı
Belediye Başkanlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında okullarda robotik kodlama ve yazılım atölyesi kurulumu protokolü imzalandı.
Protokol Kaymakamlık makamında Kaymakam Onur Kökçü, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal tarafından imzalandı.

Kaymakam Kökçü, "Robotik kodlama ve yazılım atölye sınıfları ile çocuklarımız, problem çözme becerilerini kullanıp, akış diyagramları hazırlayarak, çalışan robot tasarımları için mantıksal düşünme becerilerini harekete geçirmeyi öğrenirler. Bu kazanımlarla analitik düşünme becerilerini geliştiren çocuklarımız, üretken ve keyifli zaman geçirmiş olurlar.
Amacımız, öğrencilerimize, sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, yaratıcı düşünebilme gibi yetileri kazandırmak ve aynı zamanda eğlendirerek üretmeleri sağlamaktır. Öğrencilerimizi aynı zamanda teknoloji olumlu kullanmasını sağlamaktır." dedi.

Karapınar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:12 Hakkari özel harekat polislerini taşıyan minibüs kaza yaptı, 3 yaralı - Haber
13:12 Doğu Biga Madencilik'te 200 çalışanın iş akdi feshedildi - Haber
13:11 Sultan II. Abdülhamid'e ait şahsi eşyalar müzede ilk kez sergileniyor - Haber
13:06 Aratos'un mezarı gün yüzüne çıkarılacak - Haber
13:06 Mersin'de göçün oluşturduğu sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 13:19:27