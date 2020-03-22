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Karapınar'da sağlık çalışanlarına vatandaştan tatlı ikramı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, esnaflık yapan bir kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için görevlerinin başında olan sağlık çalışanlarına moral vermek adına tatlı ikramında bulundu.

22.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:14
Karapınar'da sağlık çalışanlarına vatandaştan tatlı ikramı
Konya 'nın Karapınar ilçesinde, esnaflık yapan bir kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için görevlerinin başında olan sağlık çalışanlarına moral vermek adına tatlı ikramında bulundu.
İlçede fırın işletmeciliği yapan Mustafa Yarımoğlu, ellerinde tatlı paketleri ile hastaneye giderek, tatlı ikramını gerçekleştirdi.
Sağlık çalışanlarına destek olmanın önemini vurgulayan Yarımoğlu, "Bizlerin sağlığı için kendilerini riske atıyorlar. Onlara moral vermek ve yanlarında olduğumuzu göstermek adına bu ikram aklıma geldi. Kendilerinden Allah razı olsun. İnşallah bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Karapınar, Konya, Güncel

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