03.07.2019 15:56
Haberler» Güncel» Haber

Karapınar'da "Sıfır atık" etkinliği

Karapınar

Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından "Sıfır Atık İçin Bende Varım" konulu etkinlik düzenlendi.

Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından "Sıfır Atık İçin Bende Varım" konulu etkinlik düzenlendi.
"Sıfır Atık Projesi"ni daha geniş kitlelere duyurmak ve çocuklarda farkındalığı artırmak amacıyla 30 ilçede gezi düzenlendi.
Proje kapsamında Cumhuriyet meydanında gerçekleştirilen etkinliğe, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Mühendisleri Neslihan Esmer, Fatih Tanrıverdi, Halim Neşeli ile öğrenciler katıldı.

Sıfır Atık konusunda öğrencilere ve vatandaşlara farkındalık yaratmak amacıyla Markot ve Animasyon Ekibi ile tiyatro gösterisi ile etkinlik sona erdi.
Kaynak: AA
Güncel

Son Dakika Haberleri
16:51   Engelsiz plajlar hayatı kolaylaştırıyor
16:51   Niğde'de FETÖ'den aranan 1 astsubay gözaltına alındı
16:51   DHA DIŞ- Alkollü kaptan, tekneye çarptı
16:51   SPOR Fenerbahçeli taraftarların bekleyişi hüsranla son buldu
16:50   Fenalaşan simitçinin yardımına koştular
16:50   Fotoğraflar // Ekrem İmamoğlu, HDP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
16:50   Kadıköy'de 4 katlı binada çıkan yangın havadan görüntülendi