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Karapınar'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu

KONYA'nın Karapınar ilçesinde toprağa gömülü halde erkek cesedi bulundu.

12.10.2019 16:47Karapınar'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu

KONYA'nın Karapınar ilçesinde toprağa gömülü halde erkek cesedi bulundu. Cesedin, 4-5 ay önce gömüldüğü üzerinde duruluyor.

İlçeye bağlı Nasuhpınar mevkisinde vatandaşlar, saat 09.00 sıralarında bir kısmı dışarıda kalmış, toprağa gömülü erkek cesedi görünce emniyet güçlerine haber verdi. Yapılan incelemede cesedin tahminen 4-5 ay önce gömüldüğünü, büyük kısmının ise çürüdüğünü tespit etti.Ceset, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.



Karapınar, Güncel

Kaynak: DHA

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