Haberler » Güncel » Karapınar'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu

Karapınar'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu

KONYA'nın Karapınar ilçesinde toprağa gömülü halde erkek cesedi bulundu.

12.10.2019 18:21Karapınar'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu
KONYA'nın Karapınar ilçesinde toprağa gömülü halde erkek cesedi bulundu. Cesedin, 4-5 ay önce gömüldüğü üzerinde duruluyor.

İlçeye bağlı Nasuhpınar mevkisinde vatandaşlar, saat 09.00 sıralarında bir kısmı dışarıda kalmış, toprağa gömülü erkek cesedi görünce emniyet güçlerine haber verdi. Yapılan incelemede cesedin tahminen 4-5 ay önce gömüldüğünü, büyük kısmının ise çürüdüğünü tespit etti.Ceset, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.


- Karapınar

Karapınar, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:50 İçişleri Bakanı Soylu roketli saldırıda yaralananları ziyaret etti
18:44 "Dünya Mirası Yolunda" pedal çevirdiler
18:48 Çubuk'ta motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
18:48 Barış Pınarı Harekatı'na pazarcılardan destek
18:48 Kilis'te Barış Pınarı Harekatı'na destek
18:46 İsveç Akademisinin eski Daimi Sekreteri Sara Danius hayatını kaybetti
18:41 Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine yardımları devam ediyor
12.10.2019 18:51:28