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Karapınar'da trafik kazaları: 4 yaralı

Karapınar ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

03.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:12Karapınar'da trafik kazaları: 4 yaralı
ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Cengizhan Gümüşsoy'un kullandığı 42 JE 762 plakalı otomobil, Mahallesi yakınlarında Sinan Ç'nin kullandığı 42 ESK 11 plakalı pancar yüklü tırla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Cengizhan Gümüşsoy ile aynı araçtaki Yunus Taşpınar yaralandı.
Diğer kazada ise Hüseyin K'nin kullandığı 42 ERE 51 plakalı tır, Emirgazi kavşağında İlyas Ünal'ın kullandığı 42 AAC 09 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü İlyas Ünal ile eşi Fatma Ünal yaralandı. Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karapınar, Hotamış, Güncel

Kaynak: AA

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