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Karapınar'da trafik kazası: 5 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

27.07.2019 19:09
Karapınar'da trafik kazası: 5 yaralı
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Şakir Aktürk (70) yönetimindeki 20 SU 041 plakalı otomobil, Karapınar-Konya kara yolunun 15. kilometresinde refüje çarptı.
Kazada, sürücü ve eşi Hidayet Aktürk (64) ile Hicran (38), Semih (18) ve Muhammet Eren Esvet (13) yaralandı.
Karapınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Aktürk, Konya'ya sevk edildi.

Karapınar, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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