18.07.2019 10:37
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Karapınar'da yangın

Karapınar

Karapınar'da bir apartmanın 4. katında çıkan yangın söndürüldü.

Karapınar'da bir apartmanın 4. katında çıkan yangın söndürüldü.
İlçenin Konya Caddesi'ndeki bir apartmanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların çatıdan çıkan duman ve alevleri gömesi ile durum polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızla yangına müdahale etti.
Yangının çıktığı evin sahibi Mustafa Özdemir ve ailesinin köyde olduğu, dairenin boş olduğu öğrenildi. Diğer katlarda oturanlar ise binayı hemen boşalttı. Aynı evde 2 yıl önce de yangın çıktığı belirlendi.

İtfaiye ekipleri yangının diğer dairelere sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görgü tanığı Mustafa Çınar, "Apartmanın alt katındaki fırından ekmek almıştım. Yukarı baktığımda çatıdan çıkan duman ve alevleri gördüm. Durumu hemen itfaiyeye bildirdim." dedi.
Kaynak: AA
Karapınar, İtfaiye, Güncel

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