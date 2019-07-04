04.07.2019 11:37
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Karapınar'da yaprak kurdu zararlısı uyarısı

Karapınar

Karapınar'da Mısır, Ayçiçeği ve şeker pancarında görülen Pamuk Çizgili Yaprak Kurduna karşı çiftçiler uyarıldı.

Karapınar'da Mısır, Ayçiçeği ve şeker pancarında görülen Pamuk Çizgili Yaprak Kurduna karşı çiftçiler uyarıldı.

Karapınar Ziraat odası başkanı Durmuş Üner ile oda teknik danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu çiftçilerle görüştü.

Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, "Günlerdir üreticilerimizi tedirgin eden Mısır ve Pancar da görülen Kurt zararlısı hakkında inceleme ve araştırma yapmak amacıyla üreticilerimizin ekili arazilerinde gün boyu inceleme yaptık. Zararlıların numuneleri alınarak Ziraat Fakültesi'ne gönderdik." dedi.
Danışman Prof. Dr. Süleyman Soylu ise "Karapınar'da incelediğimiz mısır, şeker pancarı ve ayçiçeği tarlalarının bazılarında Karadrina olarak adlandırılan Pamuk Çizgili Yaprak Kurdu'nun ikinci döllerinden oluşan larvaların özellikle yabancı ot yoğunluğunun fazla olduğu tarlalarda varlığını gözlemledik." diye konuştu.
Kaynak: AA
Süleyman Soylu, Karapınar, Mısır, Güncel

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