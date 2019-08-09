Haberler» Güncel» Haber

Karapınar'da yaz kursları şenliği

Karapınar Belediyesi, KOMEK, ASEM, Gençlik Merkezi ve İlçe Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen 2. Yaz kursları şenliği Ahmet Hamdi Mutlu kent parkında gerçekleştirildi.

09.08.2019 11:38 Karapınar'da yaz kursları şenliği
Karapınar Belediyesi, KOMEK, ASEM, Gençlik Merkezi ve İlçe Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen 2. Yaz kursları şenliği Ahmet Hamdi Mutlu kent parkında gerçekleştirildi.
Program İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Yahya Ekmekçi tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Belediye Bakanı Mehmet Yaka, Kur'an kurslarına katılan tüm öğrencilere teşekkür etti.
Başkan Yaka, "Hem dini bilgiler öğrenildi, hem de sosyal faaliyetlerde bulunuldu. Öğrencilerimiz dinimizin kutsal kitabını öğrenmenin ve temel dini bilgilere ulaşmanın sevincini yaşıyor. Ailelerini ve kurs eğitmenlerini tebrik ediyorum." dedi.

Daha sonra Gençlik Merkezi tarafından organize edilen yaz Kur'an kurslarına devam eden, erkeklerde futbol, kızlarda yakan top ve masa tenisi turnuvasında dereceye girenlere kupa ve madalyalar verildi.

Programa Kaymakam Mustafa Karaca, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Müftü Vekili Abdullah Özmenle öğrenciler, kurs eğitmenleri katıldı.

Mehmet Yaka, Hamdi Mutlu, Karapınar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:36   Ankara'da tatlı ve börek üreticilerine bayram denetimi
13:36   Türksat Kablo'dan bayram promosyonu
13:35   Denizli'deki depremin yaraları sarılıyor (2)
13:35   Terk edilen 4 milyonluk otomobil ihaleyle satışa çıkıyor
13:34   Şengül Hablemitoğlu'ndan Burhan Kuzu'ya tepki: Senin o ağzını burnunu dağıtmak da bana düşer
13:34   GAZİANTEP 1 TONLUK 'MİNİK' VE TOSUNCUK' ALICILARINI BULDU
13:34   SAMSUN Bakan Çavuşoğlu, 110 büyükelçi ile birlikte Samsun'da