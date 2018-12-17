Karapınar'dan Kısa Kısa

Karapınar
İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından okullarda "Sağlıklı Beslenme ve Obezite " konulu seminer verildi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri Gülsüm Soran ve Aysun Keçeoğlu tarafından öğrencilere verilen seminerlerde, çocuk küçük yaşta edinilen alışkanlıkların yetişkin dönemde de etkili olduğu belirtildi.
Sağlık yetkilileri, okul içinde sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın teşvik edilmesi, yeterli ve dengeli beslenme ve hareketli yaşam önerilerinde bulundu.
Slayt eşliğinde sunumdan sonra öğrencilerden gelen sorular cevaplandırıldı.
Öğrencilere "Mevzek" bitkisi tanıtıldı
Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi
öğrencilerine endemik bitki türü olan Karapınar Merdivenli mevkisinde yetişen "mevzek" bitkisi hakkında bilgi verildi. Konya
Orman Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü, Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar
Mühendisliğinden Orman Mühendisi Asım Niyazoğlu mevzek bitkisinin endemik tür olarak tespit edildiğini söyledi.
Ülkemizde bu tür bitkinin başka bir yerde yetişmediğinin belirlendiğini ifade eden Niyazoğlu, şunları kaydetti:
"Bu türün ekonomik ve tıbbi değerinin olup olmadığı araştırılmaktadır. Bu türün en önemli tehdit unsuru otlatma baskısıdır. Bu baskının türe olan etkisinin tespit edebilmek amacıyla yaklaşık iki dönüm arazi tel çiti içerisine alınarak gelişmeler takip edilmektedir. Bizlerin bu bitkiyi korumamız gerekir. Bunun sağlanabilmesi için de yöre halkının bilinçlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle bakanlık elamanları olarak zaman zaman yöre halkına, okullarda öğrencileri, mahalle muhtarlarımızı bilinçlendirme çalışmalarımız devam edecektir."
Karapınar
Kaynak: AA