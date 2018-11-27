Karapınar Gençlik Merkezi'nden Köy Okuluna Ziyaret

27 Kasım 2018 Salı 10:52



27 Kasım 2018 Salı 10:52

Karapınar Gençlik Merkezi yönetici ve üyeleri "Öğrendiklerimi Uyguluyorum Projesi " kapsamında Emirgazi ilcesine bağlı Ekizli köyü ilk ve ortaokulunu ziyaret etti.Ziyarette gönüllü gençlerin toplamış olduğu kitaplar "Benim okuduğum kitabı arkadaşım da okumalı" sloganıyla okul kütüphanesine hediye edildi.Karapınar Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Karakul, kırsaldaki köylere kitap götürerek, o çocuklara kitap alışkanlığı kazandırmak istediklerini söyledi.Bu öğrencilerin, hikaye ve kaynak kitaplarına ulaşmada çok sıkıntı çekebileceklerini düşündüklerini ifade eden Karakul, "Öğrencilerle fikir alışverişi yaparak böyle bir faaliyet yaptık. Okuyan bir toplum için küçük yaşlarda okuma alışkanlığı kazandırılması gerekir. Biz de az da olsa buna katkı yapmak istedik." dedi.