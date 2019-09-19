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Karapınar Kaymakamı Onur Kökçü'nün pazar ziyareti

Karapınar Kaymakamı Onur Kökçü beraberinde Belediye Bakanı Mehmet Yaka ile Şehit Ömer Halisdemir pazarını ziyaret etti.

19.09.2019 10:46Karapınar Kaymakamı Onur Kökçü'nün pazar ziyareti
Karapınar Kaymakamı Onur Kökçü beraberinde Belediye Bakanı Mehmet Yaka ile Şehit Ömer Halisdemir pazarını ziyaret etti.
Pazarda satıcılarla sohbet eden Kaymakam Kökçü ve Başkan Yaka, pazar tezgahlarını tek tek dolaşarak esnafların isteklerini dinledi.
Pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlarda Kaymakam Kökçü ile zaman zaman sohbet etti.
İlçe Belediye Başkanı Mehmet Başkan Yaka, "Fırsat buldukça esnaflarımızı ziyaret etmeye ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye çalışıyoruz. Esnaflarımızın düşüncelerine önem veriyoruz. Onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Mehmet Yaka, Karapınar, Güncel

Kaynak: AA

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