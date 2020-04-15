Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Karapınar KOMEK tarafından 5 bin maske üretildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde, KOMEK'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 5 bin maske üretildi.

15.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:46
Karapınar KOMEK tarafından 5 bin maske üretildi
Konya 'nın Karapınar ilçesinde, KOMEK'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 5 bin maske üretildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Karapınar KOMEK sorumlusu Ali Tuna, Kovid-19 ile mücadele kapsamında üzerlerine düşen her şeyi yapacaklarını söyledi.
Bu mücadele kapsamında 5 bin maskenin üretiminin tamamlandığını belirten Tuna, üretilen maskeleri Karapınar ve Emirgazi belediyeleri ile Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğüne teslim ettiklerini kaydetti.
Günde bin ile bin 200 arasında maske ürettiklerini aktaran Tuna, "Maske üretiminde 12 kişilik kurs öğreticilerimizin yanı sıra gönüllü vatandaşlarımız da yer alıyor. Millet olarak bu virüsü yenmek için çalışmaya devam edeceğiz. Maske üretiminde çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Karapınar, Konya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haberler
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haberler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
Acun, oyuna çıkmayan Nisa’ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Burcunuz bugün ne söylüyor? Haberler
Burcunuz bugün ne söylüyor?
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu Haberler
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu
Haberler ›› Güncel ››Karapınar KOMEK tarafından 5 bin maske üretildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:42: Filistinli ve Türk gazeteciler dernek kurdu - Haber 11:42: Virüs sessizliği vaşakları açığa çıkardı - Haber 11:42: Arsuz'da vatandaşlara maske dağıtıldı - Haber 11:41: Van Gölü sahilinde 40 ton çöp toplandı - Haber 11:40: Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem - Haber 11:05: THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler - Haberler 03:34: Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı - Haberler