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Karapınarda geleneksel çocuk oyun şenlikleri

Karapınar ilçesinde "Geleneksel Çocuk Oyun Şenlikleri" başladı.

20.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:26Karapınarda geleneksel çocuk oyun şenlikleri
ilçesinde "Geleneksel Çocuk Oyun Şenlikleri" başladı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Atatürk Salonu'nda devam eden şenlik, öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü açılışta yaptığı konuşmada, "Eskiden mahallelerde çocuklar arasında sıkça oynanan oyunlardan mendil kapmaca ve kaleli yakan top, Çocuk Oyunları'nda okullar arasında oynanan bir turnuvaya dönüştü. Bu oyunları unutturmamalıyız." dedi.

Oyun ve çocuğun ayrılmaz ikili olduğunu belirten Müdür Önal şunları söyledi:
"Mendil kapmaca, kaleli yakan top turnuvalarına ilkokul ve ortaokul 3.4.5.6. ve 7. sınıf kategorilerinden öğrenciler katıldı. Erkekler ve kızlar kategorilerinde 13 takımın yer aldığı turnuva, önümüzdeki günlerde sonuçlanacak. Günümüzde ile iletişim çağı oyun sözcüğünün anlamı da değiştirmiştir. Çocuklarımız İnternet oyunlarından daha çok bu oyunlara yönlendirmeliyiz. Evlatlarımız zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sanal ortamlardan kurtarmak ve onların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler içinde 'eğlenerek' yetişmesini sağlamak amacıyla 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri' önem kazanmıştır."

Karapınar, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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