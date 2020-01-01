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Karapınarda hafızlık icazet töreni

Karapınar Müftülüğü Mehmet Akif Erkek Kuran Kursu tarafından hafızlık icazet töreni gerçekleştirildi.

01.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:30 Karapınarda hafızlık icazet töreni
Müftülüğü Mehmet Akif Erkek Kuran Kursu tarafından hafızlık icazet töreni gerçekleştirildi.
Yeni Belediye Düğün Salonu'ndaki törene, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, Mehmet Akif Erkek Kur'an Kursu ile ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Ali Öge, hafızlığın önemi hakkında sunum yaptı.
Daha sonra tekbirler eşliğinde hafızlar sahneye davet edildi. Hafızlara ödülleri İlçe protokolü tarafından verildi.

Program, yapılan hatim duası ile sona erdi.

Kuran-ı Kerim, Karapınar, Güncel

Kaynak: AA

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