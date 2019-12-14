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Karapınarlılar "Arabaşı" etkinliğinde buluştu

Konya Karapınarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KARDER) tarafından Konya'da "Arabaşı" etkinliği düzenlendi.

14.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:20Karapınarlılar
Karapınarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KARDER) tarafından Konya'da "Arabaşı" etkinliği düzenlendi.

Konya Karapınarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fikret Danış, Karapınarlılarla kaynaşmak amacıyla böyle bir programı düzenlediklerini belirterek, "Arabaşı programımıza teşriflerinizden ötürü hepinize teşekkür ederim. Hemşerilerimizle birlik ve beraberliğimizi artıracak bu tarz programları düzenlemeye devam edeceğiz. Karapınarlıların birlik ve beraberliği adına güzel bir etkinlik oldu. Soğuk kış günü dost meclisindeki sohbetlerle ısındı." dedi.
Gelenlere Arabaşı çorbası ikram edilen etkinliğe Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka'nın yanı sıra çok sayıda Konya'da yaşayan Karapınarlı vatandaşlar katıldı.

Konya, Güncel

Kaynak: AA

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