Karar davasında mahkeme başkanına tehdit

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 53 sanıklı davanın karar duruşmasında, sanık yakınlarından biri, mahkeme başkanını tehdit ederken bir sanık da müştekilere hakaret etti.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan kararı okuduktan sonra sanık yakınlarının bulunduğu kısımda oturan bir kadın, "Bu kararı veren mahkeme başkanını cayır cayır yakacaksın." diye bağırdı.

İzleyici kısmındaki şehit yakınları ile 15 Temmuz gazileri kadına tepki gösterdi.

Bunun üzerine sanıklardan biri müştekilere "Asıl terörist sizsiniz" derken bir başka sanık da "Çıkacağım günü bekle" tehdidinde bulundu.

Kısa süreli tartışmanın ardından taraflar, güvenlik güçleri eşliğinde mahkeme salonundan çıkarıldı.

Kaynak: AA