"Karar, vicdanları bir nebze de olsa rahatlatacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, FETÖ'nün darbe girişimini yöneten eski Orgeneral Akın Öztürk'ün 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin, "15 Temmuz'da milletimize ve vatanımıza kast eden hainler için FETÖ çatı davasında verilen cezalar, toplumda meydana gelen ağır tahribatı ve vicdanlarımızda açtıkları derin yaraları hiçbir zaman kapatmayacak ancak bir nebze de olsa rahatlatacak." dedi.

Turan, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasındaki karara ilişkin bir açıklama yaptı.

15 Temmuz'da millete ve vatana kasteden hainler için FETÖ çatı davasında verilen cezaların, toplumda meydana gelen ağır tahribatı ve vicdanlarda açtığı derin yaraları hiçbir zaman kapatmayacağını belirten Turan, söz konusu kararın vicdanları bir nebze de olsa rahatlatacağını vurguladı.

"Mevcut adalet sisteminde idam kaldırıldığı için şanlı ordunun şerefli üniformaları içine gizlenmiş hainlerin, en üst ceza olarak 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını" kaydeden Turan, "Bu hainler sözde 'yurtta sulh konseyi' üyesi olmak, anayasal düzeni ihlal etmek, kasten öldürmek, sivillere ateş etmek, Ankara'yı bombalayan uçaklara talimat vermek, darbe bildirisinde imzası olmak, Hulusi Akar'a darbeyi tebliğ etmek ve TRT'ye baskın emri vermek gibi ciddi suçlardan ceza aldılar. Darbe yapma niyeti olanların, içinde darbe hevesi taşıyanların bir daha düşünmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Bülent Turan, yurt dışından yeterli destek görülmese de darbecilerle hukuk sistemi içerisinde mücadeleye devam edeceklerini, toplumun tümünün de bu mücadeleye destek verdiğini kaydetti.

Turan, "sicilinde darbe sevicilik" olan bazı siyasilerin süreci sulandırma girişimlerine rağmen, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu bilinciyle yollarına devam edeceklerini vurguladı.

FETÖ'nün, milletin değerlerini istismar eden 50 yıllık hain bir örgüt olduğunu ve terör örgütü mensuplarının hak ettikleri cezayı aldıklarını kaydeden Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ağır cezaların yanında sanıklardan bazılarının beraatları, üstelik hakimlere ağır tehditlere rağmen beraat kararlarının olması ne kadar hukuk içinde kalındığının, adalet talebinin en somut örneğidir. Hak eden en ağır cezayı alırken hak eden de beraat etmiştir. Ayrıca en ağır cezalar verilirken, kimi ucuz muhalefet temsilcilerinin iddia ettiği gibi kararlarda siyasi, kan, sıhri vs. yakınlık bir kriter olmamış, tek ölçü adalet olmuştur. Ümit ederim ki FETÖ elebaşının da aralarında bulunduğu 13 firari sanık da devletimizin kararlılığıyla da en kısa zamanda Türk adaletinin önüne çıkarılacak; aziz şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır."

Bülent Turan, diğer terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ ile mücadelede de kararlı olduklarını, Türkiye'yi her türlü terör belasından uzak bir biçimde yarınlara çok daha güçlü bir şekilde taşıyacaklarını belirtti.

Kaynak: AA