Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karargahlardaki sembol "saygı nöbetçileri" de artık maskeli

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerde kararlılıkla uygulanırken, Milli Savunma Bakanlığı girişi ve'ndaki Aslanlı Kapı'da görev yapan sembol nitelikteki "saygı nöbetçileri"nin de maske takması dikkati çekiyor.

13.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:05
Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerde kararlılıkla uygulanırken, Milli Savunma Bakanlığı girişi ve'ndaki Aslanlı Kapı'da görev yapan sembol nitelikteki "saygı nöbetçileri"nin de maske takması dikkati çekiyor.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerde uygulanmaya devam ediyor.
Birliklerdeki önlemlerin yanı sıra Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları karargahlarında da virüse karşı alınan yoğun önlemler dikkati çekiyor.
Ziyaretçilere kapatılan karargahlarda, personelin giriş ve çıkışlarında yoğun kontroller uygulanıyor. Nizamiyelere termal kameralar kurulurken personelin ateşi görevliler tarafından ölçülüyor. Dezenfeksiyon işlemlerinin düzenli olarak yapıldığı karargahlarda personel maske kullanıyor, sosyal mesafe kuralına azami dikkat gösteriyor.
Asgari personelin görev yaptığı karargahlarda görüşmeler, toplantılar telefon ve bilgisayar üzerinden düzenlenirken, farkındalık oluşturmak için personele düzenli bilgilendirme de yapılıyor.
Tedbirlerden biri ise simgesel olsa da diğerlerine oranla daha fazla dikkati çekiyor. Milli Savunma Bakanlığı girişi, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki Aslanlı Kapı ile kuvvet komutanlıkları karargahları girişinde görev yapan sembol nitelikteki "saygı nöbetçileri"ne tedbirler kapsamında maske dağıtıldı.
Böylece "saygı nöbetçileri" de maskeyle görevlerini yapmaya başladı.
KOMMER faaliyetlerini sürdürüyor?
Öte yandan Bakanlık bünyesinde oluşturulan "COVID-19 ile Mücadele Merkezi (KOMMER)" de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bakanlık ile bağlı birlik, karargah ve kurumlarında salgına karşı gerekli korumanın oluşturulması için faaliyet gösteren merkezde Türkiye ve dünyadaki tüm gelişmeler yakından takip ediliyor, salgına yönelik önlemlerle ilgili planlama, yönetim ve yönlendirme fonksiyonları yerine getiriliyor.??
Merkezde, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki tedbirlerin uygulanma seviyeleri takip ediliyor, olası vakalara karşı alınacak tedbirler ve tıbbi planlamalar geliştiriliyor.
24 saat esasıyla görev yapılan merkezden, kuvvet komutanlıklarının harekat merkezleri ile telekonferans yöntemi ile görüşülerek çalışmalar ve gelişmeler düzenli olarak değerlendiriliyor. Karargahlardaki sembol ’saygı nöbetçileri’ de artık maskeli

Kaynak: AA

Etiketler: Genelkurmay Başkanlığı, Koronavirüs, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
DSÖ’nün tepkisine rağmen 4 Avrupa ülkesi korona yasaklarını kaldırıyor Haberler
DSÖ'nün tepkisine rağmen 4 Avrupa ülkesi korona yasaklarını kaldırıyor
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Haberler ›› Güncel ››Karargahlardaki sembol 'saygı nöbetçileri' de artık maskeli - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:11: Ağrı'da PTT şubesi önünde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı - Haber 18:11: Avcılar'da PTT önünde uzun kuyruk oluştu - Haber 18:10: Bitlis'te toprağa gömülü el bombası bulundu - Haber 18:10: AK Parti'den Almanya'daki siyaset ve iş çevrelerine "Kovid-19" mektubu - Haber 18:09: Dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını köy imamı sürdü - Haber 17:04: İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler