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Kararı duyunca pijamasıyla yola çıktı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ile birlikte araç giriş çıkışına kapatıldığını açıkladığı Zonguldak'ta saat 00.00 itibariyle jandarma ve polis il sınırında yolu kapattı.

04.04.2020 01:50 | Son Güncelleme: 04.04.2020 01:51
Kararı duyunca pijamasıyla yola çıktı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ile birlikte araç giriş çıkışına kapatıldığını açıkladığı Zonguldak 'ta saat 00.00 itibariyle jandarma ve polis il sınırında yolu kapattı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından Bursa'dan yola çıkan ve yasağın başlamasından sonra kente gelen baba ile kızın girişine izin verildi.

Zonguldak'ta saat 00.00 itibariyle İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Alaplı Tüneller mevkiinde yolu kesti. Bariyerle yolun bir kısmını kapatan ekipler, araçları durdurdu. İlçede yaşayan ve karardan önce yola çıkmış sürücülerin kaydı alınarak geçişlerine izin verildi. Bazı sürücüler ise geri gönderildi.

Kontrol noktasında durdurulan Oktay Özkan, kararı duyar duymaz kızı İpek Özkan ile birlikte Bursa'dan yola çıktıklarını belirterek, "Zonguldak'ın Kozlu ilçesine gidiyorum. Bursa'dan yola çıktım. Kararı duyunca yola çıktık. Memur beylere durumu anlattım. İyi karşıladılar sağ olsunlar. Geçişimize izin verdiler." dedi.

Pijamasıyla yola çıkan İpek Özkan ise, "Cumhurbaşkanımız açıklamayı yapınca hemen yola çıktık. Gördüğünüz gibi pijamalarla yola çıktım." diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Zonguldak, Jandarma, Güncel
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