“Kararlar özel sektör için can suyu olacaktır”
Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı indirimi değerlendiren Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, kararın özel sektör için bir can suyu olacağını söyledi.
18.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:02
Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı indirimi değerlendiren Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, kararın özel sektör için bir can suyu olacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Merkez Bankası, Bursa, Ekonomi
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