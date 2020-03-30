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Kararlara uymayan kişi ve iş yerleri hakkında yasal işlem yapıldı

Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde tedbirlere aykırı yolcu taşıyan 3 ticari araç ile yasaklara uymayan 46 kişi ve 50 iş yeri hakkında yasal işlem uygulandı.

30.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:02
Kararlara uymayan kişi ve iş yerleri hakkında yasal işlem yapıldı
Manisa 'da İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde tedbirlere aykırı yolcu taşıyan 3 ticari araç ile yasaklara uymayan 46 kişi ve 50 iş yeri hakkında yasal işlem uygulandı.

Korona virüsün Türkiye'de yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de kendi görev sahalarında 24 saat görev yapmaya devam ediyor. Kolluk kuvvetleri, yasağa rağmen sokağa çıkan 2 bin 389 kişiyi uyarırken, ikazlara uymayan 46 kişi ile İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararlarına uymadığı tespit edilen 50 iş yerine cezai işlem uyguladı. Alınan tedbirlere aykırı yolcu taşıyan 3 ticari araca cezai işlemin uygulandığı il genelinde yurt dışından gelip karantina kurallarına uymayan 38 kişi ile sosyal medya hesaplarından alınan tedbirlere aykırı paylaşımda bulunduğu tespit edilen 7 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlardan ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayanların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarında da görev yapan Jandarma ve Emniyet personeli, 2 bin 467 vatandaşın yardım talebini karşıladı. - MANİSA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa
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