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Kararlara uymayanlara 3 bin 150 TL ceza

DÜZCE (İHA) – Düzce Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlarını açıkladı.

13.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:26
Kararlara uymayanlara 3 bin 150 TL ceza
DÜZCE (İHA) – Düzce Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlarını açıkladı. Açıklanan kararlara göre toplu taşıma araçlarına maskesiz binilmesi yasaklandı.

Çin'in Vuhan kentinde başlayan Korona Virüs (Covid-19) Pandemisi, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, Türkiye'yi ve vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için bir çok tedbire başvuruluyor. Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'da yeni kararlarını açıkladı. Buna göre, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunması amacıyla 14 Nisan Salı günü saat: 00.01'den itibaren Düzce dahilinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçları ile şehirler arası ve ilçeler arası yolcu taşıyan ulaşım araçlarında geçerli olmak üzere, yolcuların, sürücülerin ve diğer çalışanların maske kullanılması zorunlu oldu. Maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanacak.

Yolcular cam kenarlarında oturacak

Alınan karar gereği toplu taşıma araçlarında yolcu oturma kapasitesinin azami yüzde 50'si kadar yolcu alınmasına, ayakta seyahat eden yolcu sayısının oturan yolcu sayısının yarısını geçmeyecek şekilde sınırlandırılması araçlarda bulunan 2 kişilik koltukların koridor tarafından boş bırakılarak yolcuların cam kenarında koltuklarda seyahat etmelerinin sağlanması ve araç içerisinde gerekli işaretlemeler ile etiketlemeler yapılacak.

Duraklarda da sosyal mesafe korunacak

Seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli uyarıların yapılarak ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınması kararlaştırıldı. Ayrıca, bütün toplu taşıma araçlarında genel hijyen şartları sağlanarak sıvı el dezenfektanı bulundurulması zorunlulaştırıldı. Toplu taşıma araçları ile şehirler arası ve ilçeler arası yolcu taşıyan ulaşım araçlarında belirtilen önlemlerin alınması, yolcu yoğunluğunun önlenmesi, sosyal mesafenin korunması ve vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi amacıyla ilgili kurumlar tarafından gerekli tedbirler alınacak.

Uymayanlara 3 bin 150 lira ceza kesilecek.

Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlara ilişkin il genelinde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tedbirlerin hızlı bir şekilde planlayarak uygulamaya başlayacak. Alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3.150 TL idari para cezası verilecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce, Güncel
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