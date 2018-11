Karasabanla Hasadını Yaptıkları Ürünlerle Kışa Hazırlanıyorlar

12 Kasım 2018 Pazartesi 13:08



12 Kasım 2018 Pazartesi 13:08

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki Gümüşhane'de sonbaharı uğurlamaya hazırlanan köylüler, kış hazırlıklarını sürdürüyor.Birçok yiyeceğini doğal yöntemlerle ekip biçtikleri tarlalarından temin eden bazı vatandaşlar, tarlalarına ektikleri patatesleri karasabanla sökerek kışın tüketmek üzere ambarlarına dolduruyor.Torul ilçesinin Güvemli köyünde babasından kalan arazisini doğal yöntemlerle ekip biçerek evinin ihtiyacını karşılayan 42 yaşındaki Yaşar Zengin, eşi ve çocuklarıyla hayvanları için ot hazırlığının yanı sıra karasaban ile tarla sürerek atalarından kalan geleneksel tarımı yaşatıyor.Zengin ailesinin sofrasını, doğal ve organik yöntemlerle elde ettikleri ürünler süslüyor.Köydeki tarlasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Zengin, çocukluğundan bu yana köyde bağ ve bahçe işleriyle uğraştığını söyledi.Toprakla uğraşmanın kendisine miras kalan bir aile geleneği olduğunu ifade eden Zengin, "Eski gelenekleri kaybetmemeye çalışıyoruz. Eski rençperliklerin kadri, kıymeti bilinmiyor. Arazimiz uygun olmadığından motorla yapamadığımız işleri eski düzenle karasaban ve öküzle devam ettirmeye çalışıyoruz." diye konuştu."Karasaban toprağa daha iyi işliyor"Zengin, evinde tükettiği her şeyi doğal yöntemlerle tarlasından temin ettiğini belirterek, evinin ihtiyacını topraktan kendi emekleriyle karşıladığını aktardı.Sonbaharın son günlerinde kış hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydeden Zengin, şöyle devam etti:"Ektiğimiz patateslerimizi çıkarıyoruz. Fasulyelerimizi topluyoruz. Ürünlerimizi ayıklayıp ambarlara dolduruyoruz. Kendi ihtiyacımızı ayırıp fazlasını da satıp ekonomimize katkı sağlıyoruz. Buradaki her şey doğal hayvan gübresiyle yetiştiriliyor. Şu anda patates söküyoruz. Büyük alana ektiğimiz ve kazma ile sökme işi zor olduğu için öküzle daha kısa zamanda, daha pratik şekilde çıkarıyoruz. Eski bir geleneğimiz olan karasaban toprağa daha iyi işliyor.""Her şeyi kendimiz üretiyor, kendimiz yiyoruz"Zengin, çocukları ve eşiyle elbirliği içerisinde toprakla uğraştıklarını dile getirerek, köylerde dahi geleneksel tarıma ilginin azaldığını savundu.Kendisinin ve ailesinin toprağa emek verdiği ve kendi ürettikleri ürünü tükettiklerine işaret eden Zengin, şöyle konuştu:"Her şeyi kendimiz üretiyor, kendimiz yiyoruz. Böyle olunca da bize dövizin vuracağını tahmin etmiyoruz. Dışa bağımlı değiliz. Bu nedenle etkilenmiyoruz. Toprağımız 30 yıl önce nasıl elverişli şekilde işleniyorsa şimdi de o şekilde işliyoruz. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Toprağa ne ekersen her şey oluyor. Yeter ki bir şeyler yap, çabala. Ne ekersen fazlasıyla Cenab-ı Allah onu bize veriyor. Zor koşullarda çalışıyoruz ama bey gibi de yiyoruz. Buradan çıkan patatesleri kış mevsiminde kuzinede kızartıp afiyetle tüketiyoruz."