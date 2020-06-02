Karasu Çayı ziyaretçilerini bekliyor

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde doğal güzellikleriyle dikkati çeken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sessizliğe bürünen Karasu Çayı ve vadisi, ziyaretçilerini bekliyor.

02.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:29
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde doğal güzellikleriyle dikkati çeken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sessizliğe bürünen Karasu Çayı ve vadisi, ziyaretçilerini bekliyor.
Diyarbakır-Mardin kara yolunda bulunan, vadi yatağı boyunca ağaçlarla çevrili irili ufaklı onlarca şelalenin yer aldığı Karasu Çayı, her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.
10 kilometrelik yürüyüş güzergahı bulunan vadi, ziyaretçilerine, su ve kuş sesleri eşliğinde gezi yaparak, doğayla iç içe temiz hava soluma imkanı sunuyor.
Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sessizliğe bürünen Karasu Çayı ve vadisi, şelaleleri ve rengarenk bitki örtüsüyle fotoğraf tutkunları ile ziyaretçilerini bekliyor. Karasu Çayı ziyaretçilerini bekliyor

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Mazıdağı, Mardin, Karasu, Güncel, Haber

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