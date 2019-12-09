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Karasu'da asayiş ve trafik uygulaması

Sakarya'nın Karasu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu uygulamalarda silah ve mermi ele geçirilirken, sürücülere 2 bin 488 TL para cezası kesildi.

09.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:49Karasu'da asayiş ve trafik uygulaması
'nın ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu uygulamalarda silah ve mermi ele geçirilirken, sürücülere 2 bin 488 TL para cezası kesildi.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgesinde uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor. Polis ekipleri yaptıkları şok uygulamalarla hakkında yakalama kararı bulunan 3 şahsı yakalarken, ruhsatsız 2 adet tabanca ve 15 adet mermi ele geçirildi.

Plaj Caddesi Hükümet Konağı önünde yapılan asayiş ağırlıklı trafik uygulamasında ise 19 araç denetlenirken, 33 şahın GBT sorgulaması yapıldı. Sürücülere toplam 2 bin 488 TL para ceza kesildi. - SAKARYA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Karasu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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