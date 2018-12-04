Karasu'da Engelli Vatandaşlar Bir Araya Geldi

04 Aralık 2018 Salı 14:42



04 Aralık 2018 Salı 14:42

Karasu'da engelli vatandaşlara yönelik etkinlik düzenlendi.Kentpark'ta düzenlenen programda konuşan Karasu Belediyesi Sosyal İşler ve Kültür Müdürü Fatma Tatlı, engellerin birlikte aşıldığını belirterek, bu konuda toplumsal duyarlılığın artması gerektiğini söyledi.Engelli bireylerin fedakar ailelerine teşekkürlerini ileten Tatlı, "Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel değildir, bu yüzden yürekleri büyük ve masumiyet abidesi kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Tüm engellilerin Dünya Engelliler Gününü kutluyor, onların aileleri ve sevdikleriyle sağlıklı, huzurlu bir ömür yaşamasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.Karasu Engelliler Derneği Başkanı Metin Aygüneş de engelli ve özürlü kelimelerinin kullanımının doğru olmadığını savunarak, "Engelli diye bir şey yok, engeller vardır. Bu engelleri kaldırmak adına bir şeyler yapabilmemiz gerekiyor." dedi.