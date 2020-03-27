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Karasu'da koronavirüs önlemleri

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çalışmalar sürüyor.

27.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:04
Karasu'da koronavirüs önlemleri
Sakarya 'nın Karasu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çalışmalar sürüyor.
Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yazlığı olan vatandaşların ilçeye gelerek nüfus artışı oluşturduğunu ve bunun salgın kapsamında risk taşıdığını söyledi.
Okulların uzaktan eğitime geçmesiyle ilçe nüfusunun arttığını ifade eden Sarı, "Bu bir tatil değil önlemdir. Yazlıkçı vatandaşlarımız için özellikle belirtmek isterim ki, ilçemizin sağlık hizmetleri şu anki nüfus yapımıza göre oluşturulmuştur. Yaşadığımız nüfus artışıyla olası üzücü bir durum yaşamamız halinde sağlık hizmetlerimiz yetersiz kalabilir. Herkes bu dönemde kendi evinde kalmalı ve sağlığı için önlemlerini almalıdır." diye konuştu.
Sarı, önceliklerinin halk sağlığı olduğunu, koronavirüsü önlemek adına ilçede bu kapsamda tedbirler aldıklarını ve mücadele verdiklerini dile getirdi.
Zor günlerin geride kalacağını temenni eden Sarı, bu süreçte herkesin tedbirli davranması ve belirlenen kuralla uyması gerektiğini sözlerine ekledi.
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Kaynak: AA

Etiketler: İshak Sarı, Sakarya, Karasu, Güncel

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