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Karasu'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 57 yaşındaki kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan sürücüsü yakalandı.

01.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:38Karasu'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
'nın ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 57 yaşındaki kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan sürücüsü yakalandı.

Kaza, Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Ayşe Şirin'e (57) otomobil çarptı. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Şirin'in cansız bedeni morga kaldırıldı.

Polis, kamera kayıtlarından Şirin'e çarpan aracın plakasını tespit etti. Kaza sonrası olay yerinden kaçan 54 ADG 02 plakalı araç ve sürücüsü Ş.A. (18) yakalanarak Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - SAKARYA

Sakarya, Karasu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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