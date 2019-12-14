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Karasu'da uygulamada 2 aranan şahıs yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Karasu İlçe Emniyet ekipleri Karasu ilçesinde yaptıkları uygulamada 179 şahsa GBT yaparken, 2 aranan kişiyi yakaladı.

14.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:33Karasu'da uygulamada 2 aranan şahıs yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü İlçe Emniyet ekipleri Karasu ilçesinde yaptıkları uygulamada 179 şahsa GBT yaparken, 2 aranan kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Karasu İlçe Emniyet ekipleri Karasu ilçesinde yaptıkları uygulama yaptı. 3 ayrı noktada yapılan şok uygulamada 179 şahsa GBT yapıldı. 56 araç inceleyen ekipler, 2 aranan şahsı yakaladı. 2 yabancı uyruklu şahısı incelenmek üzere polis merkezine götüren ekipler, 1 araç trafikten men ettiği belirtildi. - SAKARYA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Karasu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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