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Karasu'da yaklaşık 20 bin kişi yazlıklarına geldi

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan yazlıklarına akın eden yaklaşık 20 bin kişi, alınan son karar sonrası ilçede kaldı.

06.04.2020 18:28 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:29
Karasu'da yaklaşık 20 bin kişi yazlıklarına geldi

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Sakarya 'nın Karasu ilçesinde bulunan yazlıklarına akın eden yaklaşık 20 bin kişi, alınan son karar sonrası ilçede kaldı. Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, "Bu yoğunlukla baş edebilecek durumda değiliz, evinizden çıkmayın" dedi.

İstanbul'a en yakın tatil beldelerinden olan Karasu, koronavirüs salgını nedeniyle yazlıkçıların akınına uğradı. İlçede yazlığı bulunan yaklaşık 20 bin kişi, şehirler arası yolculuğun kısıtlanması öncesi ilçeye gelince, cadde ve pazar yerlerinde yoğunluk oluştu. Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, "Karasu özellikle sahil kesimi olan bir ilçe. Dolayısıyla yazlık nüfusunun bir hayli fazla olduğu ilçemiz. Koronavirüs salgını nedeniyle ilçemizde yazlığı olan insanlar İstanbul'dan akınına uğramış durumda. Bakanlığımızın almış olduğu özel tedbirler kapsamında buraya gelen vatandaşlarımızın 14 gün boyunca evlerinden çıkmaması gerekiyor. Biz gözlemliyoruz, pazar yeri, market ve caddelerde yoğun bir kalabalık var. Vatandaşlarımıza buradan sesleniyoruz; lütfen evlerinizde kalın. Karasu bu yoğunluğu kaldırabilecek halde değil. Ne hastanemiz, ne zabıtamız ne de emniyet ekiplerimiz bu yoğunlukla baş edebilecek durumda değiliz, evinizden çıkmayın" dedi.

Fırtına ve yağış nedeniyle cadde ve sokakların boş olduğu Karasu'da 4'te biri kapalı tutulan pazar yerinde yoğunluk oluşurken gün içerisinde ilçenin her noktasında evde kalın çağrısı yapılmasına rağmen sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlara zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de pazar yeri ve caddelerde kontrollerini artırdı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Sakarya, Karasu, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Karasu'da yaklaşık 20 bin kişi yazlıklarına geldi - Haberler

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