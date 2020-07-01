Karasu'da yapılması planlanan taş ocağına mahalleliden tepki

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir grup vatandaş yapılması planlanan taş ocağı alanına giderek tepki gösterdi.

Karasu'da yapılması planlanan taş ocağına mahalleliden tepki
01.07.2020 19:24 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:22
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir grup vatandaş yapılması planlanan taş ocağı alanına giderek tepki gösterdi. Taş ocağını istemeyen vatandaşlar ise Vali Çetin Oktay Kaldırım'a seslendi.

Karasu ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde özel bir şirket tarafından doğal alana yapılması planlanan taş ocağı projesine mahalle sakinleri tepki gösterdi. İddiaya göre, 200 haneyi etkileyecek projeye mahalle sakinleri tepki göstererek, yeşil alanın korunması gerektiğini savundu. Mahalle sakinleri taş ocağı yapılması planlanan alana gelerek Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'a seslendi. Vali Kaldırım'a seslenen Hürriyet Mahalle muhtarı Abdurrahman Denizhan, "1950 yılından itibaren kurulu olan mesire alanımıza taş ocağı yapılacak. Burası adeta bir kuş cenneti. Buraya nasıl kıyacaklar? Nasıl müsaade ettiler? Ben Sakarya Valisini buraya davet ediyorum. Kendileri buraya gelip tamam derlerse, devletimize bir şey diyemeyiz. Ancak bu gördüğünüz kuş cennetini eğer bozup da taş ocağı yapacaklarsa, kurulu düzen ne olacak? Ben muhtar olarak köylümün yanındayım. Ben bizi yöneten herkesten yardım istiyorum. Valimizi bu alana davet ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızı buraya çağırıyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Oktay Kaldırım, Sakarya, Karasu, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Karasu'da yapılması planlanan taş ocağına mahalleliden tepki - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:57: Kocaeli'de bir evde çıkan yangın kontrol altına alındı - Haber 00:50: Tunceli'de vaka sayısı artınca Valilik uyarı yaptı - Haber 00:50: Kapkaççı: Bizim gibi adamı yakaladınız iyi oldu - Haber 00:41: Kocaeli'de araçtan kapkaçla para çalan 6 zanlı tutuklandı - Haber 00:38: Malatya'da düğünler korona tedbirleri ile başladı - Haber 00:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü - Haber 00:08: KKTC'de 75 gün sonra ilk koronavirüs vakası tespit edildi - Haber 21:17: ABD'de protestocuların özerk bölge ilan ettiği şehre polis müdahalesi geldi - Haberler 17:37: Hamile eşi tarafından eve alınmayan şahıs, iki saatte iki binaya çıkıp intihar girişiminde bulundu - Haberler 11:59: Emmanuel Adebayor, Paraguay ekibi Olimpia ile sadece 4 maça çıkıp yollarını ayırdı - Spor